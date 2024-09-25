Житель Смоленщины стал обладателем артековской награды

На «Артек-Арене» состоялась традиционная «Встреча перед расставанием». В прощальный вечер артековцы стали зрителями музыкальных этюдов «Все начинается с любви» по мотивам известных литературных произведений.
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