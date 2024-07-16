РКН призвал Google разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ

Роскомнадзор направил в адрес гендиректора Google LLC Сундару Пичаи требование разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, федеральных органов власти, предприятий и спортивных клубов, а также различных общественных, политических и музыкальных деятелей, которые высказываются в поддержку России и действий властей.