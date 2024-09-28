Харрис поддержала убийство главы "Хезболлы" в Бейруте ударом ЦАХАЛ

REUTERS/Jonathan Drake Вице-президент США и кандидат на пост главы Белого дома Камала Харрис, как и действующий руководитель американской администрации Джо Байден, поддержала удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту, которым был убит генеральный секретарь шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла.
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