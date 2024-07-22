В Минфине оценили влияние ключевой ставки на бюджетные доходы

Возможное изменение ключевой ставки Центробанка в июле не повлияет на доходы бюджета от налога на вклады в 2024 году, заявила в интервью «Известиям» директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.
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