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В Минфине оценили влияние ключевой ставки на бюджетные доходы

В Минфине оценили влияние ключевой ставки на бюджетные доходы

Возможное изменение ключевой ставки Центробанка в июле не повлияет на доходы бюджета от налога на вклады в 2024 году, заявила в интервью «Известиям» директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.

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