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Ипотечные каникулы, цифровой рубль и запрет телефонов в школах: какие законы и правила вступают в силу с 1 сентября

Ипотечные каникулы, цифровой рубль и запрет телефонов в школах: какие законы и правила вступают в силу с 1 сентября

С началом сентября в России вступает в силу целый ряд новых законов и правил, которые затронут финансовую сферу, трудовые отношения, образование, медицину, транспорт и мобильную связь.

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