Молдаванка Ирина Топал стала чемпионкой Украины по пляжному футболу

Молдаванка Ирина Топал пополнила свою коллекцию новым трофеем. Став бронзовым призером чемпионата по пляжному футболу в Киеве, Ирина также выиграла чемпионат Украины с командой Domino’s Pizza Metropolitan, одолев команду «Мечта-2006» со счетом 2: 1.