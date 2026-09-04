Осенний сплин и Канье Уэст во весь рост: что смотреть на Cosmoscow

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Пока коллекционеры присматривались к искусству на VIP-предпоказе Cosmoscow 3 сентября, шуток про календарь Шуфутинского почти не звучало, зато осеннее настроение ощущалось вполне отчетливо.