Осенний сплин и Канье Уэст во весь рост: что смотреть на Cosmoscow

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Пока коллекционеры присматривались к искусству на VIP-предпоказе Cosmoscow 3 сентября, шуток про календарь Шуфутинского почти не звучало, зато осеннее настроение ощущалось вполне отчетливо.
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