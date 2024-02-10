Чернобыльские волки-мутанты выработали иммунитет к раку

Обитающие в Чернобыльской зоне отчуждения волки-мутанты выработали иммунитет к раку. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на научную статью, основанную на исследовании биолога из лаборатории Шейна Кэмпбелла-Стейтона в Принстонском университете Кары Лав.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии