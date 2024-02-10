Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Чернобыльские волки-мутанты выработали иммунитет к раку

Чернобыльские волки-мутанты выработали иммунитет к раку

Обитающие в Чернобыльской зоне отчуждения волки-мутанты выработали иммунитет к раку. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на научную статью, основанную на исследовании биолога из лаборатории Шейна Кэмпбелла-Стейтона в Принстонском университете Кары Лав.

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