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Тульский экономист Ольга Митяева рассказала, как покупателя убеждают приобрести ненужные вещи

Тульский экономист Ольга Митяева рассказала, как покупателя убеждают приобрести ненужные вещи

Манящие акции, лабиринты стеллажей и витрин, случайные покупки… Или не случайные? Маркетологи знают, что любые приобретения, которые мы считаем незапланированными, это – результат грамотно разработанной стратегии.

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