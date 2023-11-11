Тульский экономист Ольга Митяева рассказала, как покупателя убеждают приобрести ненужные вещи

Манящие акции, лабиринты стеллажей и витрин, случайные покупки… Или не случайные? Маркетологи знают, что любые приобретения, которые мы считаем незапланированными, это – результат грамотно разработанной стратегии.
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