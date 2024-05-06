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Крымская газета

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Куда сходить: интересные мероприятия 7 мая в Крыму

Куда сходить: интересные мероприятия 7 мая в Крыму

МУЗЕЙНЫЙ УРОК Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия (Симферополь, ул. Чехова, 17) "Музейный урок посвящённый Дню Победы - 9 мая" 6+ 7 мая, 14:00 На тематическом уроке расскажут об истории Великой Отечественной войны, вкладе советского народа и крымчан в общую Победу, уроженцах полуострова — Героях Советского Союза.

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