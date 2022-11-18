Как происходит оценка недвижимости в Санкт-Петербурге

Оценка имущества в Санкт-Петербурге – это процедура определения цены конкретного помещения: жилого дома, квартиры, гаража, земельного участка и т.
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