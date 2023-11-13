Школа "ЛизаАлерт" научила юных калужан правилам поведения в опасных ситуациях

12 ноября в Инновационном культурном центре в Калуге прошел квест для детей "Безвредные советы". Специалисты школы "ЛизаАлерт" провели для ребят увлекательное приключение по основам безопасного поведения на улице.
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