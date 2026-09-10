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Ивановские новости

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В Иванове сотрудники салона связи оформляли сим-карты на чужие паспорта и продавали мошенникам

В Иванове сотрудники салона связи оформляли сим-карты на чужие паспорта и продавали мошенникам

Двое сотрудников салона связи копировали паспорта клиентов и оформляли сим-карты без их ведома, всего выпущено не менее 80 «симок», 19-летний участник схемы заработал более 700 тысяч рублей.

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