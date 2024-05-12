Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 130 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Мы возьмем и высадимся в Берлине в качестве защиты нашего Прсольства!В Германии допуск...
  • Eduard
    Занимайтесь своей Германией и не лезьте в страны Третьего мира!В Германии допуск...
  • Eduard
    Рига,все видят это Шведский город,какие латыши?Это же крестьяне самозванцы!Вымирание Латвии,...

Артиллеристы группировки «Днепр» уничтожили более 10 боевиков ВСУ

Артиллеристы группировки «Днепр» уничтожили более 10 боевиков ВСУ

Расчеты 122-мм РСЗО БМ-21 «Град» гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» днем и ночью уничтожают бронетехнику, личный состав, огневые средстве, склады боеприпасов и укрепленные позиции ВСУ на правом берегу Днепра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх