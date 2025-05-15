В отношении работающих по заданию СБУ жителей Крыма возбудили уголовные дела

В отношении двух жителей Севастополя возбудили уголовные дела. Их подозревают в сборе информации и организации терактов в Крыму, направленных против армии РФ, по поручению Службы безопасности Украины (СБУ).
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