Администрация Петродворцового района, которой руководит Александр Якушев, и районного жилищного агентства привлекли к себе внимание прокуратуры.
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Администрация Петродворцового района, которой руководит Александр Якушев, и районного жилищного агентства привлекли к себе внимание прокуратуры.