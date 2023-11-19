Песков: прогнозируемый рост экономики РФ в три процента недостаточный

У России есть большой потенциал и учитывая заявленные 3% в год роста экономики — недостаточные. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, отрывок интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.
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