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Песков: прогнозируемый рост экономики РФ в три процента недостаточный

Песков: прогнозируемый рост экономики РФ в три процента недостаточный

У России есть большой потенциал и учитывая заявленные 3% в год роста экономики — недостаточные. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, отрывок интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

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Комментарии
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Михаил Кицис
Правильно Песков! Бери лопату и давай !0% Да ещё Лизу из Парижа возьми. И ей лопату! Тогда и на 15% можно рассчитывать!
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17 час.

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