В Северодвинске 82-летний водитель сбил ребенка и скрылся

В Северодвинске задержан автомобилист, который сбил ребенка на пешеходном переходе и покинул место происшествия.
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