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Закон, порядок, государство

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Экипажи 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона-С» российских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской области

Экипажи 120-мм самоходных орудий 2С9 «Нона-С» российских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в укрытии на правом берегу Днепра в Херсонской области

Экипажи самоходных орудий «Нона» совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили и уничтожили скопление украинских боевиков в укрытии.

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