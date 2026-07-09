Эксперт по страхованию Баланин рекомендовал женщинам сдавать тест на ВПЧ раз в пять лет

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин рассказал в беседе с РИА «Новости», что женщинам старше 21 года стоит раз в пять лет проходить скрининг на вирус папилломы человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии