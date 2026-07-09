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Эксперт по страхованию Баланин рекомендовал женщинам сдавать тест на ВПЧ раз в пять лет

Эксперт по страхованию Баланин рекомендовал женщинам сдавать тест на ВПЧ раз в пять лет

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин рассказал в беседе с РИА «Новости», что женщинам старше 21 года стоит раз в пять лет проходить скрининг на вирус папилломы человека.

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