Очередная травля оппозиции. Или что не так с арестом Валерия Рашкина

Любопытно, однакоПолитикаОчередная травля оппозиции. Или что не так с арестом Валерия Рашкина автор - Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте дамы и господа.Вернуться к статье9137НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВАЛЕРИЙ ХОХЛОВВопросы тупые, обычный браконьер. Который считает, что ему можно всё. Как и многие другие депутаты.Nikolia VovchenkoНе только считает всё возможным,но и переводит всё в фарс,а"зрителей"считает идиотами,которые должны верить любому его слову. Любой бред старается представить "явно происходившими" событиями.Что и стараются представить авторы статей на МТАлександрРашкин обделался сам.По всем статьямОт незаконной охоты до своего поведения,будучи пойманым с поличным.Евгений КузнецовОбосрался-так и честно признайся.Чем выкручиваться.Stilianos Kanakidis90 % депутатов Рашкины, законы не для их писаны.АлександрГосподи, сколько же малограмотных писак в России стало. И все пытаются писать для огромной аудитории. Хоть бы нанимали грамотных людей для проверки того, что они пишут, раз уж сами не могут.Искандер Калибров«Но при обоих этих вариантов - все эти действия были спланирован заранее и было дано разрешения с самого Верха. Это практически 100% доказанный факт» - все понимают: «Единая Россия» выборы проиграла, результаты были сфальсифицированы, разницу догнали ночью в Центре обработки дистанционного электронного голосования, откуда сначала с помощью охраны выгнали наблюдателей. Это тоже понятно на 100%. И тем не менее: 254 мандата из 450 - у членов й й группи. Рашкина лишат депутатской неприкосновенности, назначат срок 2 года, дальше он будет писать апелляции, но депутатом, ни секретарём КПРФ (откуда его выпрут) не будет.кормчийПравильно . операцию спланировал лично Путин ! Увез Рашкина из Москвы в Саратовскую область ,посадил на авто ,дал в руки ружьё, залил ему в глотку водяру, ну и лося подкинул, чтобы тот его освежевал !Ночной кошмарНаум НаумовДа, коммунисты, они все такие. Очень возможно, что Рашкин далеко не самый худший из коммунистов. Мы 74 года наблюдали коммунистов и рядовых, и при власти, в естественной среде обитания, и можно с уверенностью сказать, что Рашкин, в сравнении с ними, вполне хороший человек.VGVasily Golov1.Рашкин житель Москвы.Приехал посмотреть Саратовскую обл?Но с ружьем,с охотничьим билетом.Сам подставился. 2.Депутат всегда на виду и за каждым подсматривают.Что и как с народным избранником. Никакого нарушения закона. 3. Мясо лося найдено в машине.Не подбросили под 100 кг. 4. Для чего прятать ружье,патроны,охотничий билет.Охотинспектор на то и инспектор,чтобы следить за охотниками,тем более на машине. 5. Коррупционеров среди членом КПРФ не бывает. Бывает и еще какие.Горбатюк ВалерийНе, на самом деле за рулем был пьяный лось, а в багажнике - расчлененный Рашкин :)VGVasily GolovКибержаргон создан для очень грамотных. Все их посты понимают?Игорь КузнецовЛично я не удивляюсь что Рашкин браконьер, которому на законы плевать. Почему его из партии не выгнали когда раскрылся сговор его с навальнятами? Поэтому я не уважаю КПРФ (руководство), о рядовых коммунистах не могу ничего сказать - каждый может быть сторонником той или иной идеологии.WWaleryАвтор, что значит ваше заявление - "Это практически 100% доказанный факт"? Где же сам факт то? А если это спланировано службами и подстава, то Рашкин плохой Коммунист и ему не место в боевой Коммунистической партии. Ладно он охотился, но зачем ему добыча с которой он управляется ножами и топором? Рн голодает в ссылке? И где шкура? Если его подставили, то сделано все грамотно и поделом этому Рашкину. Если просто нарвался на патрулей - то он очевидный тупица. Как его могли избрать в Думу? Рашкин не знает, что в стране начинается время порядка и законности, более того даже русских соотечественников в национальных республиках Россия начинает сегодня защищать. При таких делах зачем нужен депутат, который ничем полезным не занимается и даже браконьерствует? Зачем Рашкин организовывал митинги после выборов? КПРФ набрала больше голосов нежели на предыдущих выборах... зачем митинги, что хотел этот рашкин?александрПросто смешная статья. Бегали за ним по всему лесу с тушей лося и в багажник запихали ножи и топор. Чушь полная. Бред.VCVasilii ChitinНе, уважаемый, ты не ошибаешься. Ты пургу гонишь. Попался депутат на очевидном банальном браконьерстве, а кое кто пытается это актом политической расправы представить. Вот так ЕБН в 90-ом под Москвой в дачном поселке пьяным в ручей свалился и какой гам подняли новые демократы? Ельцын, маяк свободы, лидер новой жизни - пьяным, да ни в жисть! Какой он трезвенник и что в пьяном виде мог отчебучить - время показало. Может с той поры в каждом неприглядном проступке "своего", его единомышленники усматривают политический подтекст?ИРАИДА КРАСИЛОВАНашли кого защищатьалександр мозговойКак кто то из этой партии обкакивается - то сразу -это провокация, это незаконно... А браконьерствовать законно ? В этой партии стало правилом незаконно охотиться, как и Иркутский губернатор вместе с сыном... Подставили.... следили... С башкой надо дружить и водки меньше жрать..Владимир ЛомакинВремя запрета на лося там уже закончилось. Никакого браконьерства. Посмотрите луче фотки политиков и мандепутов на их охотах. Весь интернет ими завален, но арестован только Рашкин.Villi sherbakД в заказнике по словам егеря всего два лося жило. Да и заказник это, где охота круглогодично запрещена. А где ты личн почитал что время запрета охоты в этом заказнике истекло. Жила то всего пара, которая могла дать потомство для увеличения численности лосей на данной территории. Видно теперь тебя надо туда отправить, чтобы ты мог составить ей пару.Александр ГорбуновЗащитничек, едрён матрён, нашёл кого защищать.SamariumДело действительно темное и непонятное....Пока непонятное...Но, нет ничего тайного, что рано или поздно не стало бы явным...Nikolia VovchenkoНастолько"тёмное",что стараются всеми способами затянуть время...В СМИ уже реже появляются "новости"и вовсе нет" подробностей",а десятки и сотни"авторов"пытаются навязать"теорию заговора"против"настоящего,кристально чистого,коммуниста",который "просто отдыхал"в лесу, а так оно же"борец с режимом"....Ну а спустя ещё несколько недель,возможно появится"новость"о порицании от дупы,партии ,ну и от силы наложение штрафа(как не разу не привлекавшегося и "осознавшего ошибку")Владимир ЛомакинАвтор, под видом защиты коммуниста Рашкина, обгадил всю партию. Его голосование взаимоисключает два ответа - в любом случае виновата, либо причастна, КПРФ. По Рашкину. На охоту ездит вся верхушка. Их возят на вертолётах, с охраной. Стреляют любую дичь, даже краснокнижную. А тут Рашкина на Ладе поймали, который добыл вполне законного лося. Скабеева в программе "60 минут" прямым текстом заявила приглашённому коммунисту, совсем не Рашкину, что о природе он говорить не имеет права, так как Рашкин лося убил. Это что, с согласия КПРФ такая движуха? Автор, придумай что-то поинтереснее.Наум Наумов"""""""""""Автор, под видом защиты коммуниста Рашкина, обгадил всю партию. """"""""""""" За 74 года правления партия так себя обгадила, что ещё одна какашка даже и не заметна.НадеждаЭто даже неважно, как взяли этого неадекватного борцуна с властью, главное, что явные доказательства налицо и даже на лице! Пятна крови несчастного лося понятно как попали на лицо парашкина. И состояние "охотника" тоже было видно невооруженным глазом. Его никто не оболгал, что видим в видео, то и обсуждаем...Татьяна БраунА в КПРФ говорят, что лось сам под колеса бросился, а потом лично расчленился и улегся в багажнике. По личному указанию ВВП, не иначе.Vladimir LioubimcevНичего подобного в КПРФ не говорили. ЧТО ВРЕШЬ?Татьяна БраунГоворили.НадеждаМеня удивляет, что даже пойманный за руку коммунист на месте преступления, будет оправдан его защитниками...Ночной кошмарА ты что, знаешь всё что в КПРФ говорят? Подслушиваешь что ли? Но, бля, это же незаконно. Тебя посадят за это. И поделом.Дмитрий Тува,, Или за Виталием Рашкиным следили, что кстати противозаконно''.АлексейДима, егеря не за Рашкиными следят, а за лосями.Дмитрий ТуваЛёша! А кто такой Виталий Рашкин и какое отношение он имеет к Валерию Рашкину?Дмитрий ТуваВалерий Рашкин. Опечатался.АлексейДима, я рассказал про обязанности егерей, а твоих друзей я не знаю.Дмитрий ТуваЛёша! Я написал о неверном имени задержанного в публикации, а не о своих друзьях! 🤣АлексейДима, в следующий раз будь внимательным. Имя задержанных пиши правильно. Договорились.Дмитрий Тува,, Но тут есть два варианта : Или за Виталием Рашкиным следили, что кстати противозаконно.''АлексейКогда Парашкин появился в Лысой горе, все егеря поняли, высокий гость лося приехал стрелять и устроили засады........ Мерзавец попался с поличными и всему миру показал свою гнилую натуру.Владимир СоловьевЗащитнички природа распаляются, пыхтят, обсераются, потому что логики в их помоях ноль. Во первых по заявлению банды силовиков, они услышали выстрелы, через полчаса наткнулись на машину Рашкина, то что он был не за рулем просто опустили, показали что он был не трезв, к стати любой мужик скажет что в норме. Так вот после выстрела и до задержания прошло полчаса, для тугодумов 30 минут. Считаем выстрелил не с двух метров, нашел убитого лося, разделать лося это как минимум мин час, тем более на видео туши не было , были лишь ребра не самое ценное, и еще что-то небольшая часть. где остальное? Ружье нашли в чехле аккуратно сложенное, там же разрешение на оружие, охотничий билет, да а вот топор с ножом не выбросил, очень ценные предметы. Странный рашкин убил лося, сложил оружие, документы выбросил, и пошел разделывать тушу. Мало того при задержании на одежде нет следов крови, однако просто супер специалист про разделыванию туш. И финал, его задерживают сотрудники ФСБ, лесоохраны, ГИБДД, и полиции, мало того тут же СМИ с камерой, вот только дебил совсем без мозгов и конченый антикоммунист верит этой власти.Ttestorrтолько дибилы коммунисты могут поверить, что Рашкин, ночью, в лесу гулял и увидел убитого лося))))))))Владимир Соловьевты даже когда смотришь видо и читаешь аннотацию не включаешь мозги, все антисоветчики такие. Но не говорил что гулял, они ехали и нашли к стати останки лося а не тушу, на видео четко видно что в багажнике ребра и небольшие куски лопатки, где все остальное? Конечно он такой идиот, зачем ему мякоть, ребра лося самое ценное что берут в первую очередьНочной кошмарДане гулял он в лесу. Он там наркотики прятал. А тут лось. Вот и не удержался, шлёпнул его.ЕСЕвгений СоколовДа не отвечайте вы этому долбоебу.Эдуард КалмыковА ещё, нигде не фигурирет напарник Рашкина. Ну просто его как будто и не было вовсе. Странный факт. Установили, что Рашкин был пьян, но на основании чего? Трубку дыхнуть не давали, экспертизы не было. Пахло от Рашкина? Так может быть это пахло от самого дпсника? Кстати, гильзы от карабина нашли сразу (это в лесу-то! А валялись около лося. В упор стреляли?) А вот бутылок из под водки не нашли. Был бы хоть какой-то аргумент, что пили, а так одни слова. Оружия в машине не нашли. Так был осмотр или досмотр? Две большие разницы. Осмотр это визуально со стороны. Прикасаться при этом к машине нельзя. Досмотр. В этом случае можно рыться в машине как хочешь. Но при досмотре необходим свидетель (не из полиции). Выходит, что дпсник уже им был обеспечен заранее. И где это происходило? Неужели на лесной дороге? Теперь о напарнике . Думаю, что это тот, кто вёл Рашкина в силки. С самого начала. Кто он? Его старательно не упоминают нигде. Но ясно, что это человек из охотничьего ведомства. Продолжение следует...Эдуард КалмыковСамое узкое место - оставлен карабин на месте преступления. Как это можно было? Ясно, чоНаум Наумов"""""""""они ехали и нашли к стати останки лося а не тушу, на видео четко видно что в багажнике ребра и небольшие куски лопатки, где все остальное?""""""""""" Остальное забрали подельники-браконьеры, которые смогли не попасться егерям. Коммунисты всегда были опытными подпольщиками и умели обманывать полицию. Рашки, просто оборзел совсем, от депутатской неприкосновенности, пьяным поехал, вот и попался.Наум Наумов"""""""""А вот бутылок из под водки не нашли. Был бы хоть какой-то аргумент, что пили, а так одни слова. """""""" В лесу закопать бутылки, это не проблема. Но возможно Вы и правы, вполне мог быть в состоянии наркотического опьянения. Во всяком случае, на видео при задержании, Рашкин был неадекватен.Villi sherbakА сколько лет этим останкам. Что то они очень свежо выглядят, как будто их только что разделали после охоты. Если бы Лось сам помер, то труп в этом случае быстро разлагается, что приводит к изменению цвета мяса. Это я тебе как специалист говорю, который после школы не долго а в течение более чем полугода поработать обвальщиком. Да и пахнет мясо в этом случае по другому.Villi sherbakДа с такими мозгами только в первый класс ходить.АлексейВсе дело в том, что Парашкин убил не своего лося, а на чужой каравай рот не разевай.Vladimir LioubimcevВласти пойдут на все. чтобы только дискредитировать КПРФ. Любыми способами. То СССР "кроме галош ничего не производил", теперь членов КПРФ будут позорить. Рашкин только начало этой дискредитации.Ночной кошмарИ до тебя доберутся. Не волнуйся.Наум НаумовКПСС себя так дискредитировала, пока управляла страной, что о каком-то добром имени у наследницы, КПРФ, и говорить не приходится.Татьяна БраунСтатейка из серии волны, поднявшейся в рядах "КПРФ": костьми ляжем, но докажем, что это провокация власти. И не может быть честнее и порядочнее членов нашей партии.Villi sherbakА Вы вспомните что после смерти Свердлова в его сейфе нашли. Правильно драгоценные камни и об этом писалось еще в СССР.sergo38 МарковСколько ж тебе лет то? Наблюдатель....игорь поляковследили или нет абсолютно не важно,если виновен суд лишение мандата и тюрьма,с депутата спрос строже,он законы принимает а зачет должен понимать последствия.Михаил МарсПолицейский обязан всех депутатов знать в лицо? Это раз. Второе: как мясо попало в машину к Рашкину? Это два. Третье: почему Рашкин отказался пройти медосвидетельствование? В каких случаях это бывает? Четвёртое: сам Рашкин говорит, что был слышан выстрел. Вот инспекторы и решили проверить, кто стрелял - всё логично. Пятое: а что делал в лесу охотничий билет и чехлы? Шестое: Зачем Рашкин говорит, что разделывал тушу? Кстати, на видео он об этом заявил. Много нестыковок, но все эти нестыковки, наоборот, не в пользу депутата.Дмитрий ФактуровичУжака на сковородке.кормчийАвтЫр вот не надо пьяного браконьера Рашкина выставлять политическим мучеником !АНАТОЛИЙ ДЕНИСОВДрузья появляются не за один день. Следовательно Рашкин в данном месте раньше уже куролесил..но он депутат..В прошлом о всех его делишках были собраны доказательства . Дали отмашку открыть охоту на Рашкина. И вот итог. Рашкин сам полез на лося ..всё закономерно...КПРФ не оппозиция а сообщество игры в оппозицию. Рашкин всю музыку портил....И это сообщество его убирает...Ищите инициаторов в сообществе КПРФ.......Константин ЗаболотныйУм,честь и совесть эпохи в интерпритации настоящего коммуниста, непримиримого борца за наше с вами "светлое будущее"...А вот интересно энтот лось( али лосиха) сама себя разделала и в машину к Рашкину частями вползла? Противно смотреть,как сами коммунисты( в ущерб своей и без того пошатнувшейся репутации) с пеной у рта отстаивают невиновность собрата по партии.Он же вас подставил,как последних лохов, по хорошему не защищать его нужно, а поганой метлой вымести из партии и партийной номенклатуры. А у народа создаётся мнение ,что свой,своего не сдаст.Ворон,ворону глаз не выклюет.Круговая порука,пымаш!!! Одна шайка-лейка....Вот интерасно,что бы сказал по этому поводу Владимир Ильич Ленин.Сильно сомневаюсь,чтобы он ляпнул:"Рашкин,конечно негодяй,но он член КПРФ и его ради чести мундира следует защищать до последней капли крови..."Ваша СветлостьДа всё пучком, Рюшкин вечерком с корешем хряпнул изрядно, поплохело ему, и пошёл он прогуляться-освежиться в лес, но, по одному ему известной причине, прихватил с собой топор и ножи, а может хотел валежника для баньки нарубить.:))) Идут это мужички, никого не трогают, а тут бац! Лосик ничей валяется, хлопцы, как честные и рачительные граждане, приняли единственно верное решение - разобрать лосика на составляющие и доставить останки усопшего в полицию, куда же еще?:)) И машинку подогнали, и почти доставили, а тут вороги их и повязали... Ясен перец - происки, можно сказать - всю оппозицию в душу трахнули, вот и помогай теперь полицаям!:))))Strannik WeidНичего посидит. Раньше коммунисты, тосчгее большевики многие побывали в тюрьмах, чем Чибурашкин лучше.владимир шеинТакому дай в руки нож .. да выпусти на большую дорогу ...зарежет !!!! / Н. В Гоголь /Владислав ВладиславЗакон надо собоюдать.Vladimir OsheschkoПочти все оппоненты нынешней власти казнокрады или люди с низкой социальной ответственностью. Зато еэровцы чисты, как слеза ребёнка и до ужаса бескорыстны. Осталось только лицо Коли Валуева сделать официальным лицом ЕР.Ночной кошмарСмотри, чтобыколя тебе "лицо" не сделал...)))АлексейКоля Валуев и есть представитель лесного братства.Валерий ВавиловАфтор, а ты выстрели пару раз в лесу и узнаешь через сколько минут тебя повяжут. Рашкин сам сказал, что они с подельником услышали выстрелы и увидели уезжающую машину ФСБ, а потом на звуки выстрелов подтянулись Петров с Бошировым. Клоун обосранный, а не коммунист. А впрочем они все такие- сектанты ГАЗа. Прикольно читать комментарии- идет сравнение одних засранцев с засранцами правящей партии. Не сравнивайте хер с законом, перед котором все засранцы равны (или это друхое?).M_Tatiana_VНестыковки как раз у автора. Оружие и охотничье удостоверение на Рашкина? Да! Значит, охотой он занимается. В машине, зарегистрированной на местную организацию КПРФ был Рашкин, в ней же была разделанная туша лося, вернее лосихи, которая вполне могла быть беременной, потому что у лосей как раз сентябрь-октябрь брачный период. Оружие было в лесу, а не в машине? Так какой дурак повезет оружие вместе с незаконной добычей, чтобы уже наверняка все факты были налицо и уже никак не отвертеться. Вполне логично оружие припрятать и вернуться за ним когда будет пристроена добыча. Кстати, дело было глубокой ночью, что делать в лесу глубокой ночью? А милиция с егерем караулила браконьеров потому что выстрелы имели место быть. Возможно, они и видели, как браконьеры лосиху разделывают и поджидали пока погрузят чтобы взять с поличным. Все логично. Последнее звено в этой логической цепочке - факт убийства лосихи. Поскольку это деяние криминальное, а у нас презумпция невиновности и все такое прочее - этот факт уже надо доказать. На самом деле и так все ясно. Да, еще маленькая деталь. Рашкин - один из самых непримиримых оппозиционеров, которых вроде как преследуют, даже вроде задерживают и "шьют дела". Это со слов коммунистических лидеров. Но Рашкин участвует в этом деле как будто заранее уверен, что ему все сойдет с рук, и дело, похоже, не в депутатской неприкосновенности, которую не так уж сложно снять. Видимо, у него были основания не опасаться. Думаю, его товарищам из КПРФ надо хорошенько репу почесать не только на тему "проявить принципиальность и сдать или проявить партийную солидарность и не сдавать", но и задаться вопросом о причинах такой уверенности в собственной безнаказанности.Елена КозловаПрежде чем защищать, поинтересуйся другими его поступками. Он давно отвратителен в своих делишках.Николай Юдин"Это практически 100% доказанный факт" писатель жги, весили народ!GGarryпаренек, а чтобы ЗАЯВИТЬ в полицию о браконьерстве НАДО ОСВЕЖЕВАТЬ ЛОСЯ, ЗАГРУЗИТЬ ЕГО В МАШИНу И.....???? Ты нас тут за дураков держишь???Виктор Василенкочто история мутная это точно .....семен семеновНичего мутного- коммуняка зажрался. Слушаем тов.Зю.Юрий DedИ чё тут спорить . Зажрались и обнаглели эти коммуняки . пора им показать их место на помойке истории .Николай ЗайчиковНадо дождаться официального и честного расследования , а уж потом ломать копья.Svet AlexНу все! Начали отмывать Рашкина от преступления! И точно, во всем окажется виноват,думаете кто, конечно, Путин! А наш неутомимый борец за справедливость чист как голубь. Его подставили! Коммуняки врут и сочиняют так же свободно как дышат. Вытащат они своего героя, как пить дать!ВалентинаКак бы ни подставляли Рашкина, по мнению некоторых, он ( в данном случае) подставил себя сам. Критикуешь кого-то? Будь сам чистым и прозрачным как слеза. Двойные стандарты не должны прощаться ни членам партии власти, ни членам КПСС.Скиф ТуранПрошлое депутата Госдумы Валерия Рашкина связано с ОПГ и «нежелательными» лицами. Например, помощник Рашкина Асиф Асланов, более известный в криминальных кругах как Алик, занимался «крышеванием» саратовского казино. Также сам Рашкин использовал свой депутатский статус для оказания содействия другому представителю криминалитета – авторитету Алексею Ерусланову: депутат пытался оказывать давление на следственные органы с целью прекращения уголовного преследования Ерусланова. О связи Рашкина и Ерусланова также говорится в документальном фильме «Красная крыша»: в нем уточняется, что Ерусланов был помощником Рашкина, а по совместительству – одним из приближенных криминального авторитета Игоря Чикунова. Опора на криминал - давняя традиция большевиков не потерявшая актуальность до настоящего времени. Рашкин, яркий тому пример.ЕНевгений начисВсе виноваты,все,а Рашкин образец чистоты и настоящий коммунист 🤪 Коммуняки в своём репертуаре. Не как не привыкнут-их время прошло!Alex НемоДа если даже и следили. Охота барина на ЛОСЯ в заповедной лосиной зоне ну никак не вяжется с статусом депутата. Вор должен сидеть! А браконьер и вор это одно и то же!NPNina PudikovaЧто есть бедному нечего? - такую животинку завалил, оборзели безнаказанностью!Aleksandr Lavrovне изди либераст .НАНаталья АндросоваДа дураку понятно,что было спланировано. Всех убираютVilli sherbakСогласен. Охота Рашкина им была спланирована заранее. И даже подтвердение есть где он с ружьем в числе идет на охоту.Михаил АбросимовНичего. Сходит красный барин на каторгу. Сделает себе там из хлеба чернильницу и будет молоком письма на волю писать. Прям как Ленин.Комментировать
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