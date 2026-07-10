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Metaplanet совместно с JPYC изучает возможность использования обеспеченных BTC цифровых кредитов в Японии

Metaplanet совместно с JPYC изучает возможность использования обеспеченных BTC цифровых кредитов в Японии

Подразделение по ценным бумагам японской инвестиционной компании Metaplanet - Metaplanet Securities, эмитент стейблкоинов JPYC и поставщик инфраструктуры токенизации Progmat объединили усилия для совместного исследования обеспеченных BTC цифровых кредитных продуктов в Японии.

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