Песков прокомментировал публикацию FT о мобилизации в России словами Путина

Пресс-секретарь президента напомнил, что в стране активно идёт набор добровольцев, которые закрывают все потребности фронтаВладимир Путин неоднократно говорил о том, что в России нет потребности в новой мобилизации.
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