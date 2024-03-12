Питерские мосты начнут разводить с 14 марта

В Петербурге начались подготовительные работы к сезону навигации. Обычно он стартует в середине апреля, когда лед и заторы исчезают с Невы, и продолжается до второй половины ноября, когда реку покрывает ледяная корка.
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