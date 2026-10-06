ПАО «Группа Черкизово» может стать владельцем «Воловского бройлера»

Собственником ООО «Воловский бройлер» может стать ПАО «Группа Черкизово». Об этом стало известно «Тульским новостям» из собственного источника.
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