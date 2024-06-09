Юрист предупредил о появлении нового вида мошенничества, завязанном на "флюорографии"

Иван Соловьёв узнал, что мошенники теперь предлагают гражданам России пройти "флюорографию"Заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал агентству "Прайм", что теперь мошенники предлагают людям пройти флюорографию.
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