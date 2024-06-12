ПМЭФ, D-day в Нормандии, уголовник Трамп: хочу в Советский Союз 2 дня назад 1,3K прочитали Есть такой чудесный советский анекдот.
ПМЭФ, D-day в Нормандии, уголовник Трамп: хочу в Советский Союз
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Неизвестно Неизвестно
Я родилась, выросла и жила в СССР точно могу сказать жизнь в СССР у людей была стабильная, безопасная и мирная учёба и медицина бесплатная и качественная, наука передовая, молодёжь всегда была трудоустроены, руководители были сознательные, бедных и богатых не было, люди на улице не жили, алкоголиков лечили. Чего ещё желать?
Ответить
14 час.
Свежие комментарии