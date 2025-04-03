В Туле приведут в порядок укрытия в многоквартирных домах

Власти Тульской области взялись за улучшение состояния укрытий в многоквартирных домах. Этот вопрос стал главной темой совещания, которое провела зампред правительства региона Наталья Аникина с участием глав местных администраций, представителей жилищной инспекции и министерства ЖКХ и благоустройства.
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