Мишустин поздравил с Днем железнодорожника и пожелал успехов

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов железнодорожной отрасли с наступающим 2 августа Днем железнодорожника, пожелав успехов на встрече с руководителем Росжелдора Александром Сахаровым.
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