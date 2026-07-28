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Царьград

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Мишустин поздравил с Днем железнодорожника и пожелал успехов

Мишустин поздравил с Днем железнодорожника и пожелал успехов

Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов железнодорожной отрасли с наступающим 2 августа Днем железнодорожника, пожелав успехов на встрече с руководителем Росжелдора Александром Сахаровым.

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