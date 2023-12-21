Man stopped with bullet-filled diaper at LaGuardia Airport

Transportation Security Administration officers stopped a man Wednesday at New York City's LaGuardia Airport with more than a dozen 9mm bullets concealed in a disposable diaper inside his carry-on luggage.
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