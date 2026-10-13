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МОСИНФОРМ

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В районе Сокол капитально отремонтируют фасад дома в неоклассическом стиле

В районе Сокол капитально отремонтируют фасад дома в неоклассическом стиле

В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда в 2026 году приводят в порядок жилой дом, который находится по адресу: улица Сальвадора Альенде, дом 1.

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