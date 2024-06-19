С утра пришла новость, что железнодорожное сообщение между Арменией и Грузией восстановлено, которое было нарушено из-за разлива реки Дебед.
Гордые и независимые страны по прежнему не могут обойтись без России
Комментарии
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Анатолий Юрасов
Это России надо?!
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22 час.
W
Walery
Потому и восстановили... поскольку "Это" нам надо! Нужна ж/д дорога в Иран, хорошо бы и автотрассу иметь. По всему РФ ищет и определяет варианты... - через Азербайджан, через Грузию и Армению.., через Казахстан вдоль Каспия. Сегодня казахи малонадежные, армянины капризные..., Грузия вроде бы становится серьезной и надежной страной - не пошла на поводу прозападных шавок. Сегодня России ошибаться нельзя!
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22 час.
Андрей Тихонов
Ну и на хрена, зато своих мытари уже достали, за сто рублей всё блокируют
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20 час.
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