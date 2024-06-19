Гордые и независимые страны по прежнему не могут обойтись без России

W

Walery

Потому и восстановили... поскольку "Это" нам надо! Нужна ж/д дорога в Иран, хорошо бы и автотрассу иметь. По всему РФ ищет и определяет варианты... - через Азербайджан, через Грузию и Армению.., через Казахстан вдоль Каспия. Сегодня казахи малонадежные, армянины капризные..., Грузия вроде бы становится серьезной и надежной страной - не пошла на поводу прозападных шавок. Сегодня России ошибаться нельзя!