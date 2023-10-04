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Антон Зиньковский мог перейти в турецкий топ-клуб в летнее трансферное окно

Антон Зиньковский мог перейти в турецкий топ-клуб в летнее трансферное окно

Полузащитник продолжает выступать за «Спартак».Полузащитник продолжает выступать за «Спартак».Сегодня, 4 октября, издание Metaratings сообщает о том, что в летнее трансферное окно ряд грандов турецкого футбола интересовались полузащитником «Спартака» Антоном Зиньковским.

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