Антон Зиньковский мог перейти в турецкий топ-клуб в летнее трансферное окно

Полузащитник продолжает выступать за «Спартак».Полузащитник продолжает выступать за «Спартак».Сегодня, 4 октября, издание Metaratings сообщает о том, что в летнее трансферное окно ряд грандов турецкого футбола интересовались полузащитником «Спартака» Антоном Зиньковским.