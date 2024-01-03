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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр о ситуации с дисквалифицированным Грином: «Дрэймонда пока не было в нашем зале. Мы немного переписываемся»

Форвард «Уорриорз» пропустил 10 матчей после дисквалификации за удар Юсуфа Нуркича из «Портленда». «Виделись ли мы в нашем тренировочном комплексе? Дрэймонда пока не было в нашем зале, по крайней мере, в те моменты, когда там находились мы.

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