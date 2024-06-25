Минобороны: за ночь уничтожили 20 БПЛА над Белгородской и Воронежской областями

Опасность атаки отменена Опасность атаки БПЛА отменили в Курской области – об этом сообщил сегодня в своём телеграм-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов, а также в Белгородской и Воронежской областях, сообщили в телеграм-каналах МЧС Белгородской области и губернатор региона Александр Гусев.