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Американская помощь Украине может быть прекращена

Американская помощь Украине может быть прекращена

Британское издание The Telegraph со ссылкой на свои источники в администрации президента США Джо Байдена сообщает о том, что Белый дом якобы готовит обращение к Конгрессу о предоставлении Киеву крупного пакета для помощи с целью обеспечения финансовых и военных потребностей Украины до президентских выборов в Соединенных Штатах, которые пройдут в ноябре 2024 года.

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