Известная модель отметила 30-летия в розовом платье без бюстгальтера

Модель Костенко облачилась в длинный наряд с откровенным верхом на своем 30-летнем юбилее Модель и супруга экс-футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко встретила свой 30-летний юбилей в роскошном розовом платье без бюстгальтера на празднике, организованном в одном из ресторанов Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии