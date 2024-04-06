Известная модель отметила 30-летия в розовом платье без бюстгальтера

Модель Костенко облачилась в длинный наряд с откровенным верхом на своем 30-летнем юбилее Модель и супруга экс-футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко встретила свой 30-летний юбилей в роскошном розовом платье без бюстгальтера на празднике, организованном в одном из ресторанов Москвы.