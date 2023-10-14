США продолжают обвинять Северную Корею в поставках больших партий боеприпасов в России.Опираясь на спутниковые снимки, уверяют, что КНДР передает России 1000 контейнеров, в которых могут быть боеприпасы.
Северокорейский пробник
Комментарии
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валерии темников
Вот любят же янки на пустом месте проблемы выдумывать! Взяли бы да приехали и посмотрели что нам везут корейцы. Воздух, чистый морской воздух с ионами иода! Этот гребаный Урал встал посредине России и мешает нормальной циркуляции воздуха. Вот Путин по просьбе пенсионеров и заключил договор на поставки.
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11 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Смотрите-ка , сначала пусть соринку в своём глазу поищут . Всем известно , что они сделали украину террористическим государством , а снабжали всем цыганским табором её никто как США , Англия и страны Запада . Определитесь для начала . Кто Вы -то здесь -организаторы и поставщики , А ещё вечные поджигатели таких пожаров .
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11 час.
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