Северокорейский пробник

Вот любят же янки на пустом месте проблемы выдумывать! Взяли бы да приехали и посмотрели что нам везут корейцы. Воздух, чистый морской воздух с ионами иода! Этот гребаный Урал встал посредине России и мешает нормальной циркуляции воздуха. Вот Путин по просьбе пенсионеров и заключил договор на поставки.

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Смотрите-ка , сначала пусть соринку в своём глазу поищут . Всем известно , что они сделали украину террористическим государством , а снабжали всем цыганским табором её никто как США , Англия и страны Запада . Определитесь для начала . Кто Вы -то здесь -организаторы и поставщики , А ещё вечные поджигатели таких пожаров .