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Миротворческая миссия на Украине: сценарий без России

Миротворческая миссия на Украине: сценарий без России

На Западе обговаривается возможность «отправки миротворцев на Украину после заключения перемирия». Надо сказать, сейчас известно об одиннадцати миротворческих миссиях, организованных по инициативе ООН с ежегодным финансированием свыше $6 млрд, где задействованы около 70 тыс.

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