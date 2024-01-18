Обзорный телескоп получил изображение «космической птицы»

Остаток сверхновой в созвездии Паруса / © ESO / VPHAS+ team. Acknowledgement: CASU Живописная картина порождена катаклизмом, произошедшим примерно 11 тысяч лет назад: массивная звезда исчерпала запасы своего термоядерного топлива, что привело к коллапсу ее ядра, сопровождавшемуся колоссальным взрывом.