Ничья с Польшей, Россия – Канада в четвертьфинале ЧМ, Анчелотти в «Реале», Рублев вылетел с «Ролан Гаррос», Дания не пускает российских болельщиков и другие новости

Привет всем! Наконец-то лето – которое вы непременно проведете блистательно, я в этом уверена. А пока что вспомним самые яркие события за первый день всеми любимого времени года.
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