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Ничья с Польшей, Россия – Канада в четвертьфинале ЧМ, Анчелотти в «Реале», Рублев вылетел с «Ролан Гаррос», Дания не пускает российских болельщиков и другие новости

Ничья с Польшей, Россия – Канада в четвертьфинале ЧМ, Анчелотти в «Реале», Рублев вылетел с «Ролан Гаррос», Дания не пускает российских болельщиков и другие новости

Привет всем! Наконец-то лето – которое вы непременно проведете блистательно, я в этом уверена. А пока что вспомним самые яркие события за первый день всеми любимого времени года.

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Лена Мисько
Георгия Джикия – игрок матча Польша – Россия по мнению болельщиков и экспертов 👏
Лена Мисько
Станислав Черчесов: «Доволен отношением футболистов к этой игре, а также реакцией на быстрый пропущенный гол — продолжили играть по намеченному плану и впоследствии отыгрались, забив красивый гол. Мы играли в хорошем темпе, но надо понимать, что на Евро скорости будут ещё выше». Как по мне, это все важные моменты. Все соперники в группе играющие — высок шанс, что они смогут забить первыми. Тогда придётся отыгрываться. И здорово, что у сборной России в нынешнем ее состоянии не трясутся ноги после пропущенного мяча. Однако я убеждён, что на позиции шестёрки нужно ставить на турнире либо Зобнина, либо Мухина, а Кузяев должен играть ближе к атаке. Ждём возвращения Фернандеса, набора кондиций Жиркова и Черышева, а в матче с Болгарией увидим Фомина, Ионова и Мостового. Может, сборная России и сыграла «уверенную ничью», но я бы хотел увидеть больше доминирования в прессинге. Тем более, что «на Евро скорости будут ещё выше». Впрочем, пик формы определенно ещё впереди и выпадет на групповой этап Евро.
Лена Мисько
Окончательная заявка сборной России на Евро будет опубликована днем, но уже известно, кого Черчесов не возьмет на турнир. 🙅‍♂️ Тренер отцепил одного кипера, двух защитников и полузащитинка: https://www.sports.ru/football/1097640874?utm_source=telegram&utm_medium=spa&utm_campaign=2021-06-01
Ruslan Zakirov
Жирков - как хороший коньяк с годами (зачеркнуто) как плохо закатанная консерва, с годами все хуже и хуже. На хрена он для футбола не понятно. Как игрушка для Дюкова и команды - понятно. Чтобы потом была такая городская легенда и гордость Питера, что был старый питерец, который до старости ходил и падал по полю по поводу и без на гордость всем и вся.
Лена Мисько
здесь позиция Жиркова гораздо больше удивляет, неужели сам не понимает, что обуза...
Ruslan Zakirov
Ему сказали быть легендой, он ей и будет.
Лена Мисько
куда уж еще более легендарным?
Ruslan Zakirov
Ну, да. Зомбиящик Газпром-Медиа и так уже не знает, в какую дыру им еще кричать про легендарноcть Игрочишки и мужа жены Жиркова.
Лена Мисько
Полузащитник Алан Дзагоев пока не продлил контракт с ЦСКА ❌✍🏼 ❗️Стороны продолжают вести переговоры. Армейцы предлагают Алану контракт на один год, до лета 2022-го, с еще более жесткими условиями по зарплате, чем в прошлом сезоне. Дзагоева эти условия не устраивают.
Лена Мисько
Тренерский штаб сборной России объявил состав футболистов, которые поедут на Евро. Как и ожидалось, из расширенного списка вне заявки оказались Лунев, Самошников, Евгеньев и Захарян.
Лена Мисько
⚽️🇷🇺Станислав Черчесов: "УЕФА разрешает до 12 числа, до первого матча, производить какие-то замены. Поэтому все ребята, которые не вошли в заявку, остаются с нами в команде, тренируются. Потому что ситуация такая, что игрок вечером засыпается здоровым, а утром просыпается утром уже нет". 📄 https://fratria.ru/novosti/sbornaya-rossii/cherchesov-prokommentiroval-okonchatelnuyu-zayavku-sbornoj-rossii-na-evro-2020 #Спартак #ФКСМ #Ультра
Лена Мисько
Форварды все столбы, ни одного быстрого и шустрого
Лена Мисько
Смолов пригодился бы точно!, он в отличной форме, но... Черчесов не прощает 😉
Максим Комаров
Мостовой, Черышев, Жемалетдинов, Ионов и Миранчук - быстрые, шустрые, подвижные форварды. Двое вчера играли.
Максим Комаров
Перед ЧМ-2018 Федя был основным напом. А Дзюба попал в заявку только из-за травмы Кокорина. До того была история с отъездом его из команды, а потом с «усами». По игровым причинам Дзюба Федю из старта выбил. Федя заменил его в 1/4 и это закончилось паненкой. По своим показателям в сезоне Смолов уступил всем троим центральным нападающим, которые в заявке. Для чего именно Федя бы «пригодился»? На лавке есть, кому сидеть. Паненку тоже много кто может исполнить.
Лена Мисько
Ионов и Макаров ... гипотетически Черышев ... если не поломается Головин шустрый за всех... вчера, правда, слишком шустрый был, никто не догонял))
Лена Мисько
а сколько пенальти запорол Дзюба? я уже написала, Смолов разнообразил бы нападение, если ты с этим не согласен, Бога ради, на задавать один и тот же вопрос 5 и более раз - неуважение к собеседнику, я не буду повторяться
Лена Мисько
А ЗеБолотному еще и 10-ку отдали... он ведь явно на 10 номер не тянет Головин, наверное, больше всех подходит
Ruslan Zakirov
А вообще я за то, чтобы из сборной Дюкова Черчесов убрал Соболева, Джикию и Зобнина.
Лена Мисько
думаю ребята будут против хотя после последнего вью игрочишки, я бы, на их месте, руки ему не подала... вообще зашквар с такой гнидой в одной команде играть
Лена Мисько
а главное... противно, что эта мразь представляет сборную нашей страны (((
Ruslan Zakirov
Я именно такого же мнения насчет игры в одной команде с этим .... Да и ради чего нашим убиваться? Так. Разве что для фитнеса побегать.
Лена Мисько
это престижно ты один из лучших, ты в сборной ради этого и убиваются
Ruslan Zakirov
Что за пафос? Всем уже Газпром Медиа рассказали, кто лучший. Кто самый красивый, кто самый старый ...
Лена Мисько
они ради этого в детстве шли в футбол и этого ничто не изменит
Массимо Палыч
За пенальти незабитый уже давно отболело, но не забудется. Дзюба на Чемпионате Мира пенальти зарабатывал. К слову. Федя атаку, конечно, разнообразил бы! Только ему места в составе бы не нашлось. Не нужен он, другие сильнее. На лавке Соболев прекрасно посидит.
Лена Мисько
сорванной башне, конечно, виднее
Ruslan Zakirov
Ты кого это смешишь про то, с какой целью идут в футбол в детстве? Все идут по разному, но никого из пацанов ни в СССР, ни за рубежом я не встречал с такой мотивацией, как ты говоришь. Хотя тебе наверное виднее.
Ruslan Zakirov
Кстати, там есть люди с памятью как у рыбки. Непосредственно перед незабитым Смоловым пенальти на ЧМ была чудодейственная речь Эль Игрочишки, в которой он советовал как бить пенальти. Так Смолов пробил ровно так, как ему и советовал товарищ по команде (он же Легенда, Гордость, Эмблема одного города).
Лена Мисько
Я ориентируюсь на их интервью, где каждый говорит, что с детства мечта играть за сборную
Ruslan Zakirov
Ты реально веришь в этот дешевый пафос? Один вон рассказывал, что его если разрезать, то он красно-белый внутри и никогда не перейдет в Зенит и ЦСКА.
Лена Мисько
Да, я верю... быть сборником почетно, материально выгодно, ну и участвуя в ЧЕ и ЧМ легче получить шанс уехать играть в Европу, о чем мечтает каждый наш футболист
Лена Мисько
Если ты пишешь о дзюбе... он много разной хни нёс, но о том что никогда не будет играть за ЦСКА и Зенит я ни разу не слышала
Максим Комаров
Со Смоловым в команде играет Император Всероссийский Пётр Первый? Если это он моём городе речь, конечно. Или Святой Александр Невский?
Ruslan Zakirov
Так ты же о детях говорила. Кто из детей мечтает уехать в Европу, когда приходит в футбол? А корявым российским футболистам-то куда? Кому они там нужны? Разве что Абрамович, Усманов или Рыболовлев пристроят какого-нибудь бедолагу в Челси, Арсенал или Монако. Благодаря Газпрому зарплаты раздули так, что никто никуда дергаться не собирается. Их и здесь неплохо кормят.
Ruslan Zakirov
Можешь то же самое только на русском языке?
Лена Мисько
сейчас?... да все, все мальчишки, и в хоккей идут, чтобы играть в НХЛ и в футбол, чтобы уехать в Англию/Испанию/Италию/Германию/ Голландию Миранчук и Головин уехали и играют... не из Зенита
Ruslan Zakirov
Для тех, у кого память короткая: https://www.youtube.com/watch?v=pAUE8GvQboY
Ruslan Zakirov
Перед нами мальчишки тренируются. Лет 10 наверное. Чего-то ни у кого в глазах тяги к игре в Европе не видел. В детстве сам пошел в секцию с единственной мыслью: либо родной Волгарь, либо Спартак.
Лена Мисько
а я слушала кучу интервью с мальчишками из академии, конечно все они хотят играть в главной команде... но... потом честно говорят, что в мечтах: Барса/Реал/МС/Юве
Максим Комаров
Ну ты ж за символ моего города что-то толкнул? Петра Первого ты в виду имел или Александра Невского? Или, может, Александра Викторовича Германа?
Лена Мисько
Когда товарищеские матчи действительно товарищеские.
Максим Комаров
Не понятно, какие задачи решала вчера сборная Польши. Звезды остались на лавке, скорость и темп они включали эпизодически. Был вопрос: как наша команда проявит себя в условиях, когда придётся обороняться большими силами против соперника, владеющего мячом большую часть времени, атакующего позиционно, большими силами. Ведь такой именно игры мы ждём от Бельгии? Но игра сборной Польши была далека от этого, слишком далека. Поэтому, по сути, сборная России лишь отрабатывала и закрепляла взаимодействия в активном отборе и организации атак после этого. На мой взгляд, если бы Кузяев играл не на фланге, а в середине, а за фланг отвечал бы бровочник, на подступах к штрафной была бы необходимая плотность. А так, Дзюбе было не на кого скидывать! Подвели поляки. Такую команду можно было бы задавить. Но цели были другие.
Максим Комаров
А Польша не готова. На Евро провалятся, скорее всего.
кузнецов владимир
а им сейчас и не надо быть готовыми. еще 10 дней впереди
Лена Мисько
Послаблений по допуску российских болельщиков в Данию на матч чемпионата Европы не будет. Об этом РИА Новости сообщили в УЕФА. Ранее с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков сборной России на матч в Копенгагене в УЕФА обратился РФС.
Лена Мисько
Аналитика простым языком (Зенит, Спартак, РПЛ и ещё), [02.06.21 11:56] Подъехала статистика по матчу Польша – Россия Отмечу только важное, из чего можно сделать выводы. 1. Игра равная. Разница по xG: 0,58 – 0,35 в пользу Польши. Но я продолжаю подчеркивать, что это был дубль Польши. Это только первая товарищеская игра, но промежуточный результат все-таки скорее не очень. 2. По статистике хорошо видно, что во втором тайме Россия отдала мяч сопернику (у Польши 63% владения мячом). Отработали вариант, при котором придется сушить игру с вылазками в контратаки – получилось плюс-минус неплохо. Во всяком случае, по ожидаемым голам после перерыва 0,01 против 0,04 в пользу России. В обороне – хорошо, но в атаке можно было и лучше. 3. Лучше Польши добирались до чужих ворот. При почти одинаковом количестве владений (105 – 101) Россия чаще входила в штрафную (11 против 7). Значит, хорошо понимали, что нужно делать с мячом 💪 4. В обороне выиграли всего 66% единоборств. Это достаточно мало. Если Джикия, Семенов и Дивеев преодолели отметку в 80% единоборств, то Кудряшов выдал всего 47% (5 из 17). Зато Федор стал лидером по количеству передач, передач с продвижением и передачам в финальную треть. После перерыва он пошел играть правого центрального защитника (Дивеев стал центральным), где совершил три фола, получив желтую и оказавшись на грани удаления. На мой взгляд, эксперимент можно назвать неудачным 🥴 5. Алексей Миранчук – автор единственной точной передачи вразрез. В том эпизоде он быстро развернул защитника и отдал передачу (в лучших традициях Аталанты!), это был хороший момент. Но лидер сборной России при создании моментов – Александр Головин. Он единственный отдавал передачи под удар (2). 6. Артем Дзюба, очевидно, под нагрузками. Всего 35% выигранных единоборств (14% вверху). Но заработал на себе три фола. 7. Антигерой матча – Магомед Оздоев. Даже визуально казалось, что в зоне подбора сборная России слишком часто проигрывает борьбу и теряет мячи. В результате Оздоев – лидер по потерям на своей половине поля (7 из 9 потерь до центральной линии). При этом подбором тоже не много – 7 (1 на чужой половине).
Лена Мисько
вот и мы вчера отметили, что непонятно, что Оздоев делает в сборной
Лена Мисько
В ИНТЕРЕСАХ «СПАРТАКА» ФИГУРИРУЕТ ЗАЩИТНИК АЛЕКСАНДЕР БА Московский «Спартак» продолжает поиски кандидатов для усиления позиции правого защитника. По информации «Дай Ударить», в сферу интересов «красно-белых» попал футболист «Славии» Александр Ба. 23-летний датчанин перешёл в пражский клуб зимой 2021 года из «Сённерйюске» за 1,75 млн евро. В Чехии футболист успел провести 26 матчей, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Баха в 3 млн евро. На его счету есть один матч за сборную Дании. Лично нам такие кандидаты гораздо предпочтительней, чем тот же Диего Лаксальт, которого пихают в РПЛ пятое трансферное окно подряд, а до этого был Милан Бадель. Как Вам эта кандидатура правого защитника, если решат проблему с легионерским слотом? @daiudarit https://metaratings.ru/news/spartak-interesuetsya-zashchitnikom-slavii-bakhom-968396/
Лена Мисько
Вот это уже близко к истине. Ожидалось, что удача с Кралом и Ларссоном подтолкнет искать игроков именно в этих краях... По поводу конкретно данного футболиста, то наблюдали его только в Лиге Европы в матчах с «Лестером», «Рейнджерс» и «Арсеналом», где Александр Ба не ударил в грязь лицом, гостевом матче с «лисами» и вовсе стал игроком матча. Только ответный матч с «Арсеналом», датчанин не особо может занести себе в актив, но там провалилась вся защита «Славии». Александр Ба – довольной быстрый футболист, но его сложно назвать просто правым защитником. Скорей это игрок формата Хакими из «Интера». Учитывая, требования Руи Витория к крайним защитникам, Александр Ба вполне им соответствует.
Массимо Палыч
Нам - отлично! В Спартаке должен быть Ба, и баста! Не Ба и Баста, а Ба, и баста! 12-м легионером. Вместе с Педрито будут феерить в ФНЛ.
Лена Мисько
ты бы все-таки начал внимательно читать, а потом уже писать ответы если не прекратишь... я закрою для тебя возможность писать мне в ответ всякую хрень
Максим Комаров
...Как Вам эта кандидатура правого защитника...
Максим Комаров
Я честно сказал, как нам. Нас - насмешило!
Лена Мисько
«если решат проблему с легионерским слотом?»... а ты начал ерничать про 12 легионера
Лена Мисько
Что конкретно насмешило?, ты видел как он играет?
Максим Комаров
Меня любое предположение о покупке 12 легионера смешит. Ну, может, смешит - перебор, но относиться серьезно к этому невозможно. Тем более, что в параллель идут новости о том, что Спартак ломит ценник за свои активы: Ларссона и Крала.
Лена Мисько
Где написано, что Спартак покупает 12 легионера?, ты сам выдумал и сам шутишь... Бога ради, меня из этой цепочки только убери, и юродствуй дальше
Максим Комаров
Утром у Спартака было 11 легионеров. Этот будет двенадцатым (если будет).
Лена Мисько
Ещё раз: где написано, что его купят не продав никого из легионеров?
Максим Комаров
Так продайте сначала. Нет, дело менеджмента Спартака - хоть 30 пусть купят. Моё право - назвать такую новость не заслуживающей доверия.
Лена Мисько
автор задал вопрос: Как Вам эта кандидатура правого защитника, если решат проблему с легионерским слотом? то есть в его вопросе есть условие, что ЭТА покупка НЕ 12 легионера, но ты ведь не читаешь, для тебя во главе угла троллинг... мне это зачем?
Лена Мисько
ты напоминаешь мне о своем праве... а я о своем: не читать твои упражнения в остроумии направленные в мой адрес, потому как оно (твоё остроумие) как два пальца - тоже вызывает рвотные спазмы
Лена Мисько
отличные новости))) ** ДЖОРДАНА ЛАРССОНА НЕТ В СПАРТАКОВСКОМ ПЛАНЕ НА ПРОДАЖУ Как стало известно, спецом для КБ Телеги, предложение по Ларссону в «Спартак» из «Вольфсбурга» уже приходило в феврале-марте. Тогда как раз он на ТМ примерно в 10 миллионов евро и оценивался, но сейчас Джордан более дорогой игрок (15 миллионов) и в трансферном плане «Спартака» на продажу его нет. Более того, предложение «Вольфсбурга» не единственное, приходившее тогда в клуб. Правда, второе – всего на 9 миллионов, его тем более не рассматривали. Чтобы «Спартак» принял предложение по Джордану, там должен быть овер-овер прайс. Сейчас Джордан – лидер «Спартака». По данным Opta в этом сезоне он принес красно-белым 22 очка. Большего влияния на игру команды в ушедшем сезоне не оказывал ни один футболист клуба РПЛ. @spartakoz
Лена Мисько
За 10 миллионов можем продать им Урунова... Ахренели совсем 😡
Лена Мисько
«Уфе» вслед за «Тамбовом» грозит банкротство **** «Уфа» может прекратить своё существование, сообщает портал «Пруфы». Причиной закрытия клуба может стать отсутствие спонсоров и футболистов, которых можно было бы продать за большие деньги. Ранее гендиректор клуба Шамиль Газизов уже сообщал о серьёзных финансовых проблемах «Уфы». По сведениям осведомлённых журналистов, ситуация в клубе достигла критической отметки. В «Уфе» эту информацию пока никак не прокомментировали. В заключительном матче сезона РПЛ «Уфа» обыграла «Арсенал» (2:1) и сохранила прописку в элите российского футбола на следующий сезон. Матч начался с двухчасовым опозданием из-за аномально высокой температуры, которая установилась в Уфе. «Уфа» (25 очков) заняла итоговое 13-е место, а «Ротор» и «Тамбов» покинули РПЛ по итогам сезона-2020/21. Тамбовский клуб рисковал не сыграть в чемпионате после зимнего перерыва из-за финансовых проблем, однако благодаря помощи лиги команда смогла завершить сезон.
Лена Мисько
Вот это уже можно разговаривать **** [Переслано из Nozeratti] FOOTBALL INSIDER: «ВЕСТ ХЭМ» ГОТОВ ЗАПЛАТИТЬ ЗА КРАЛА 20 МЛН ФУНТОВ. По словам источника, работа над подписанием чешского полузащитника продолжается, «молотобойцы» готовы заплатить «Спартаку» 20+ миллионов фунтов. Отмечается, что переговоры идут хорошо, но, вопреки некоторым предположениям, сделка еще не заключена. @Nozeratti
Лена Мисько
⚽️По информации Sport24, у Антона Фетисова сменилась должность в «Спартаке». Раньше Фетисов был директором департамента по связям с общественностью клуба, а теперь он является директором по развитию и коммуникациям. 📄 https://fratria.ru/novosti/novosti-komandyi/att-06-02-2021
Лена Мисько
Матч Россия - Болгария покажет Первый канал. По информации специально для "РБ Спорт" (https://bookmaker-ratings.ru/news/match-rossiya-bolgariya-pokazhet-pervy-j-kanal/), компания Telesport и Первый канал договорились о реализации прав, в том числе, и на сайте Первого на показ последней игры сборной России перед Евро. При этом трансляция будет доступна и на сайте tele-sport.ru. Комментировать игру там будет Денис Наливайко. Кто будет вести репортаж на Первом, пока неизвестно - матча, который начнется 5 июня в 18.00 (мск), еще нет в программе канала. Там значится передача "Сегодня вечером". На "РЕН ТВ", если что, в это время "Великолепная семерка".
кузнецов владимир
сегодня выяснилось что футбол покажут только в том случае если сегодня хоккейная сборная проиграет Канаде, потому что кто-то умный в РФС назначил футбольный матч на то же время что и полуфинал чемпионата мира по хоккею с потенциальным участием сборной России
Лена Мисько
Без товарняка с Болгарией я переживу!!! Вперёд клюшкари - За победой
Лена Мисько
было сообщение, что ВРЕМЯ МАТЧЕЙ СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ УЕФА И ТЕЛЕСПОРТОМ (как владельцем телеправ)
Лена Мисько
Серхио Агуэро очень красиво попрощался с «Ман Сити»: ⏱ Каждому сотруднику подарил часы с гравировкой «Спасибо! Кун Агуэро» 🚙 Разыграл свой новенький Range Rover Evoque. Победитель очень порадовал форварда! 💰 Закинул значительную сумму в общий банк для вспомогательного персонала Просто красавчик! https://www.sports.ru/tribuna/blogs/allfootballblogs/2927857.html?utm_source=telegram&utm_medium=ger&utm_campaign=2021-06-02
Лена Мисько
Это похоже на рекламную кампанию брендов. Вчера точно таким же образом праздновала выход в Серию А Венеция. Такие же часы, такой же автомобиль...
Лена Мисько
💥 Почеттино мог вернуться в «Тоттенхэм», но, кажется, остается в «ПСЖ» У лондонского клуба уже есть другой претендент на должность главного тренера👇 https://www.sports.ru/football/1097648882.html?utm_source=telegram&utm_medium=ger&utm_campaign=2021-06-02
Лена Мисько
⚡️ Марк Ван Боммел возглавил клуб Бундеслиги! Эта команда в новом сезоне будет играть в Лиге чемпионов: https://www.sports.ru/football/1097653036.html?utm_source=telegram&utm_medium=ger&utm_campaign=2021-06-02
кузнецов владимир
Барселона просто жжет на трансферном рынке. выгнать 33 летнего Суареса и на его место подписать 33 летнего Агузро. Такой креативности наши клубы могут только позавидовать
Лена Мисько
про Суареса - это больно ((
Лена Мисько
«Спартак» подписал защитника молодежной сборной Агапова. Он воспитанник «Рубина» **** Защитник Илья Агапов продолжит карьеру в «Спартаке». 20-летний футболист, закончивший академию «Рубина», подписал контракт на год. В минувшем сезоне он выступал за «Нефтехимик» и провел 22 игры в Олимп-ФНЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь. В настоящий момент Агапов находится в расположении молодежной сборной России и готовится к матчам против команд Болгарии (3 июня, София) и Сербии (6 июня, Белград). Подготовку к следующему сезону он начнет со «Спартаком-2». Тюкавин, Маслов, Умяров, Карпов и Прохин – в составе сборной U21 на матчи с Болгарией и Сербией * Источник — официальный сайт «Спартака»
Лена Мисько
Дриусси, Малком, Шапи, Миранчук, Кабелла – самые подешевевшие игроки РПЛ (Transfermarkt) *** Transfermarkt обновил трансферную стоимость игроков российской Премьер-лиги. Больше всех подешевел нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси – его стоимость понизилась на 2,5 млн евро и составляет 7,5 млн. 4 футболиста стали стоить на 2 млн евро меньше – Малком («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Реми Кабелла и Магомед-Шапи Сулейманов (оба – «Краснодар»). Также в список попали Федор Чалов, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Вандерсон, Тонни Вильена (оба – «Краснодар») и Ярослав Ракицкий («Зенит») – их цена стала ниже на 1 млн евро.
Лена Мисько
Самые подорожавшие игроки Российской Премьер-Лиги по итогам обновления рыночных показателей 📈
Лена Мисько
⚡⚡⚡ В судейском департаменте грядут большие изменения! ❗ РФС ищет замену главе департамента судейства Кашшаи https://u.to/jkZcGw ❗ Руководитель проекта по внедрению VAR в России близок к отставке https://u.to/c0ZcGw
Лена Мисько
ну неужели?... вот радость-то )
Лена Мисько
[Гридасов с бородой] Пишут, что в США на 94-м году жизни скончался Мэлор Стуруа, известный советский журналист-антиамериканист. Когда я весной 1999-го стал редактором отдела спорта «Известий», то запретил публиковать на полосе «Спорт» статьи этого уважаемого человека, коренного известинца, публиковавшегося в газете с 1950 года. Мэлор Стуруа (имя Мэлор означает Маркс – Энгельс – Ленин – Октябрьская революция) отправлял в редакцию свои рукописные статьи по факсу из Миннеаполиса, штат Миннесота, где он обосновался во время перестройки, а примерно раз в полгода приезжал в Москву и обходил всех редакторов отделов, потрясая толстой кипой неопубликованных листков формата А4. Нет, на международной полосе его иногда печатали, из уважения к старости, а я был молод и жесток, и при мне в спорте не вышла ни одна заметка Стуруа. Он зашел ко мне в кабинет, седой, худой, в белом костюме и белых штиблетах, ловко выхватил из кипы листок с отчетом о бое Леннокса Льюиса и Эвандера Холифилда и спросил, почему я не опубликовал его статью. Я как мог вежливо объяснял, что о боксе у нас пишет специальный боксерский обозреватель Александр Беленький, про НХЛ – хоккейные журналисты, про НБА – баскетбольные, «но я же взял эксклюзивное интервью у Джорджа Формэна!», продолжал, по нарастающей, возмущаться Мэлор Георгиевич. Я тихо объяснял, что его «эксклюзивное интервью» Формэна – это всего лишь одна цитата, которая была на ленте всех мировых информационных агентств, и Саша Беленький тоже использовал ее в своем тексте. Тогда Стуруа начал доставать какие-то другие листки, про бокс, про хоккей, про контракты звезд, эти свои дурно написанные, казенные тексты он все чаще разбавлял старческими шутками про секс (их брали на ура в «Московском комсомольце»), я, в общем, и не знал, что ему честно ответить, просто замолчал, дело же было не только в том, что Беленький знал, понимал бокс лучше, чем Стуруа, это даже было вторично. Мое молчание еще больше завело Стуруа, он орал на меня минут 15, после чего хлопнул дверью, выкрикнув, что я «холодный сапожник, не достойный сидеть в кресле великого Федосова». . Ну а что я мог ему ответить? В википедии про Стуруа можно прочитать, что начал он свою журналистскую карьеру при Сталине-Берии, после 1953-го стал близок к Хрущеву, в 1960-е громил в «Известиях» диссидентов (писателя, фронтовика Виктора Некрасова – за «низкопоклонство перед Западом»), в 1964-м получил назначение в Лондон, а в 1968-м – в США, где и проработал собкором «Известий», до самой перестройки отправляя в редакцию гневные статьи про американскую военщину и язвы капиталистического чистогана. Приезжая иногда домой, в столицу нашей Родины, Стуруа забавлял друзей, коллег и барышень, катая их по солнечной, брежневской Москве на двухдверном Dodge Charger красного цвета, единственном в СССР. В перестройку он выбрал свободу, остался жить в США, заседал в каких-то совместных комиссиях, делал бизнес в Миннесоте и в России, продал свои акции «Известий» кому-то из олигархов (кажется, Потанину) и продолжал писать в родную газету, только теперь уже про секс, бокс и другие гримасы мира. Перед смертью, говорят, он дал большое интервью, где рассказал, что колебался – да, ошибался – бывало, но прожил большую красивую жизнь и подлецом все же не был.
Лена Мисько
Вот же все-таки, как по-разному можно оценить время. Сегодня вспомнили Мэлора Стуруа... Человеку было 94 года, и он жил где-то среди нас в реальном мире. И сегодня же могло бы исполниться 95 лет Мэрилин Монро. Почти ровесники. https://youtu.be/tvfIaZRwmwc
Лена Мисько
Канделаки назвала ложью слова о нежелании показывать матч сборной России По словам генерального продюсера «Матч ТВ», телеканал неоднократно выходил на «Телеспорт» с предложением организовать трансляцию последнего товарищеского матча сборной России перед Евро Подробнее на РБК (https://sportrbc.ru/news/60b7d1b29a7947c9dd15b7cf?fromtg=1)
Лена Мисько
и все таки вопрос остаётся прежним: зачем нам это?..
Лена Мисько
Что если я скажу тебе, что в середине июля ты сможешь увидеть игры Спарта, Рубина, Сочи и Химок? А если скажу что они разыграют 23 мульта? Нет, это не выдумки пьяного (зачеркнуто) уставшего админа - это "КУБОК ПАРИМАТЧ 2021". с 10 по 18 июля в Москве будет жарко. Поэтому сдавай купленные билеты в Сочи, отменяй гостиницу и готовься насладится хорошим футболом в межсезонье РПЛ
Алевтина Трофимова
Уже традиция ))
Алевтина Трофимова
Опечатка в названии любимой команды - заработалась ты
Лена Мисько
да уж... извиняюсь пора на маникюр)))
Лена Мисько
Традиция была в том, что им сборы в Эмиратах оплачивали, а тут они в Москве будут на Открытии играть на Сочи надо будет сходить... про Колизей и нашу землю напомнить)))
Лена Мисько
пожалуй на эти три игры все-таки схожу
Алевтина Трофимова
11го финал во сколько?
Лена Мисько
в 22:00, вполне успеваю!
Максим Комаров
Как прекрасно увидеть в середине июля игры Спарта, Сочи, Рубина и в особенности Химок! Среди участников Кубка Пари Матч Премьер есть обладатель не только Кубка Пари Матч Премьер, но и Копа Дель Соль! Насладимся этим прекрасным зрелищем, отменим отдых в Сочи, все в Москву! После Евро качество игры на турнире безусловно зайдёт.
Максим Комаров
Что смотреть в период 10-12 июля? Финал Евро-2021 или Кубок Пари Матч Премьер!

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