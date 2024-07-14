Эксперт назвал лучший матч Евро-2024. Но впереди ещё финал чемпионата Европы!

Матч группового этапа чемпионата Европы по футболу-2024 между сборными Испании и Хорватии стал лучшим на турнире.
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