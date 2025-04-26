Россия никогда не забудет друзей из Северной Кореи. Так прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале новость об освобождении Курской области от ВСУ и роли военных из КНДР в рамках операции.
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