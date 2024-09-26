Битва за Донбасс: В Угледаре идет ликвидация остатков 72-й бригады ВСУ, а 58-я — всё, кончилась

Радомир Маркуш 25 сентября 2024 г., 20:29 Все здания очередной «фортецi» были заминированы в ожидании приказа об отходе, но сейчас бандеровцы гибнут из-за детонации своих зарядов «Информация, что противник ночью вывел из города главные силы элитной 72-й бригады, к счастью, не подтвердилась.