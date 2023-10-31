СМИ: Израиль позволил въезд в Газу 100 грузовиков в день после переговоров с США

Израиль позволил ежедневно въезжать в Газу 100 грузовикам с гуманитарной помощью после переговоров с Соединенными Штатами, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на чиновника из администрации президента Джо Байдена.
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