Армия России взяла неприступную крепость ВСУ — Белогоровку (КАРТА)

Армия России взяла неприступную крепость ВСУ — Белогоровку. На северском направлении ВСУ выбиты из стратегически важного узла обороны — с Белой Горы (изрытого норами и огневыми точками Мелового карьера) и самого поселка на границе ЛНР и ДНР.