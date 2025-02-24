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Русская весна

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Армия России взяла неприступную крепость ВСУ — Белогоровку (КАРТА)

Армия России взяла неприступную крепость ВСУ — Белогоровку (КАРТА)

Армия России взяла неприступную крепость ВСУ — Белогоровку. На северском направлении ВСУ выбиты из стратегически важного узла обороны — с Белой Горы (изрытого норами и огневыми точками Мелового карьера) и самого поселка на границе ЛНР и ДНР.

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