Армия России взяла неприступную крепость ВСУ — Белогоровку. На северском направлении ВСУ выбиты из стратегически важного узла обороны — с Белой Горы (изрытого норами и огневыми точками Мелового карьера) и самого поселка на границе ЛНР и ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии