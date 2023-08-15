«Какая неспокойная жизнь настала. То ли дело раньше!», - причитала супруга, выключая телевизор после просмотра новостей.
События, которые в СССР не афишировали в СМИ. Да и сейчас об этом можно было бы говорить поменьше
Комментарии
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Владимр Карпов
Это капитализм дорогой. В чистом виде.
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16 час.
Владимир Петров
Уроды-преступники всегда были, есть и будут. Просто раньше мы знали о преступлениях поблизости - их было сравнительно немного (обычный процент брака популяции). А теперь нам сообщают об множестве преступлений (с описанием подробностей) в стране и мире - это ужас и ощущение конца света. Но человечество не так плохо.
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15 час.
Александр Пахомов
В 70 году приходим с одноклассником к нему домой (жили в поселке), он достал ключ из под коврика и открыл дверь и это не у одних было. в 80 году работал в Питере. У оной женщине ремонтировал проводку в квартире, за день не успел, спрашиваю ее- Когда завтра будите дома? Она - А когда вам надо? Я - Да с утра желательно. Она - Приходите, ключ под ковриком. Так и оказалось.
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14 час.
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