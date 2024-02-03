Финляндия заявила, что не откроет границы с Россией

А чего не пишете что это арабы через РФ таким образом ломятся в европу ? Это интересно народу )

Андрей Бедный

Странно. А рейсы есть и билеты в продаже есть. Закрыли пункты на границе через которые лимита ломится. Тем, кто летит через аэропорты без визы в самолет не попадет и проблем как-то не имеют. Дипломатические отношения тоже вроде пока не прекращали. Так что слишком много паники развели просто.