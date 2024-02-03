Финляндия не находит возможным открыть границы с Российской Федерацией. Об этом заявил в эфире телеканала Yle премьер-министр страны Петтери Орпо.
Финляндия заявила, что не откроет границы с Россией
Комментарии
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Надежда
Представьте себе, НЕТ!) Молодые финики во власти вдруг возомнили себя самураями и решили сделать харакири!)😏
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12 час.
h
happyol1
А чего не пишете что это арабы через РФ таким образом ломятся в европу ? Это интересно народу )
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11 час.
Андрей Бедный
Странно. А рейсы есть и билеты в продаже есть. Закрыли пункты на границе через которые лимита ломится. Тем, кто летит через аэропорты без визы в самолет не попадет и проблем как-то не имеют. Дипломатические отношения тоже вроде пока не прекращали. Так что слишком много паники развели просто.
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9 час.
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