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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг выложил фото джерси Полтапова: «Один за всех и все за одного»

Ротенберг выложил фото джерси Полтапова: «Один за всех и все за одного»

6 мая после матча с Беларусью (1:3) тренер «России 25» рассказал о травме Полтапова. Сегодня «Россия 25» снова сыграет против Беларуси.

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