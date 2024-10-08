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Ядовитые ингредиенты и нечитаемый шрифт: в России хотят усилить контроль за продажей косметики

Ядовитые ингредиенты и нечитаемый шрифт: в России хотят усилить контроль за продажей косметики

Россияне стали чаще жаловаться на косметическую продукцию. В Роспотребнадзоре признают рост числа нарушений, а общественники просят усилить контроль за производством и реализацией косметики с помощью введения обязательной маркировки.

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